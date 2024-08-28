Balıkesir'de 27 yıl önce sattığı kamyonet başına bela oldu Burhaniye'de yaşayan Musa Erdil, tam 27 yıl önce sattığı kamyonetine ödenmeyen HGS geçiş ücretleri yüzünden icralık oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Balıkesir'de aracını satan Musa Erdil'in başına gelmeyen kalmadı.

2018 yılında bir notere traktörünü satmak üzere başvuran Musa Erdil, aracına ödenmeyen HGS geçiş ücretleri nedeniyle haciz geldiğini öğrenince şoke oldu.

SATTIĞI ARACIN BORCUNU ÖDÜYOR

Erdil borçları ödedi ama cezalar gelmeye devam etti.

Sattığı aracın bir kaza sonucu hurdaya ayrıldığını bilen Erdil, bu güne kadar 2 bin liranın üzerinde para ödedi.

Erdil, şu anda görünen 581 lira 25 kuruş HGS borcunu tahsil edecek makam bulamayınca iyice çaresiz kaldı.

"CEZALARI ÖDEYECEK YER BULAMIYORUM"

Çaresiz kaldığını anlatan 3 çocuk babası Musa Erdil, “1997 yılında 1976 model kamyonetimi noter aracılığı ile sattım. Satış sözleşmesi burada. Daha sonra, aracın hurdaya çıktığını biliyorum.

Gitmediğim yer kalmadı. Başvurmadığım yer kalmadı. Bu plakalı araçla otoyollardan geçiş yapılıyor. 2018'de cezalar gelmeye başladı. İcra yoluyla cezalar beni buluyor. Geçiş için 2 bin lira civarında para ödedim. 581 lira daha var ödenecek. Ödeyecek yer bulamadığım için ödeyemiyorum.

"6 SENEDİR ARACI ÜSTÜMDEN SİLDİREMEDİM"

Bu cezalardan kurtulmam için başvurmadığım makam kalmadı. Traktörümü satacaktım, bundan dolayı hiçbir işlem yapamadım. Satamadım. Bu evrakların hepsi buna ait. Hepsi ile uğraşıyorum.

6 seneden beri uğraşıyorum. Üstümden sildiremedim bu aracı. Hiçbir netice alamadım. Ne noterden ne vergi dairesinden ne de Trafikten. Nereye gitmem ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.

"KAMYONET SATTIM, GELEN CEZALAR OTOMOBİL ÜZERİNDEN"

Çok çaresiz kaldım. Benim sattığım araç kamyonetti. Şimdi gelen cezalar otomobil üzerinden geliyor. Bu yüzden anlamıyorum bu işten.

Bu iş için vergi dairesine gittim, notere gittim, savcılığa dilekçe yazdım. Karayollarına dilekçe yazdım. Hiçbir yerden netice alamadım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çaresiz kaldım.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)