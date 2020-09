Balıkesir'de 78 yaşındaki kadını 350 bin TL dolandırdılar

Telefonla aradıkları Ayşe Işık O.’yu kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdığı öne sürülen 9 kişi, İstanbul’daki bir rezidansta yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Ayşe Işık O., dolandırıcıların hedefi oldu.

Ayşe Işık O.'yu telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp, banka hesabının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini ve tüm parayı kendilerine göndermesi gerektiğini söyledi.

350 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Hesabında bulunan 350 bin TL’yi dolandırıcıların verdiği hesaba gönderen Ayşe Işık O., bir süre sonra dolandırıldığını fark etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) de Ayşe Işık O.’nun ihbarı üzerine dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL'DA REZİDANSTA YAKALANDILAR

Yapılan çalışmayla şüphelilerin E.Ç., G.A., S.C., E.A., İ.K., E.G., B.B., E.Y. ve B.B. olduğunu tespit etti. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir rezidansta kaldığını belirlenen şüpheliler operasyonla gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 31 fişek, 11 cep telefonu ve 2 araç plaka levhası ele geçiriirken, şüpheliler Balıkesir'e getirildi.

6 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., G.A. ve S.C. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, şebeke ile bağlantısı olduğu tespit edilen Y.A., H.Ç., E.K., B.Y., M.E., M.Y. ve T.M.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.