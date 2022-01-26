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    Balıkesir’de alt geçidi kullanmadı, öldü

    Çanakkale-Balıkesir kara yolundan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yayanın alt geçit yerine bölünmüş yolu kullandığı, kazanın bu sırada meydana geldiği öğrenildi.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 17:12
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    Balıkesir’de alt geçidi kullanmadı, öldü

    Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde Çanakkale-Balıkesir kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Güçlüerler'e (80), U.Ç.'nin kullandığı 10 ADG 729 plakalı otomobil çarptı.

    Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, bölge trafik ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen 112 ambulans ekibi, yaptığı muayenede Güçlüerler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    ALT GEÇİDİ KULLANMADI, BÖLÜNMÜŞ YOLDAN GEÇMEYE ÇALIŞTI

    Jandarma trafik ve asayiş timleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

    Kaza nedeniyle trafik Çanakkale yönüne yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı.

    Kazada Yaşar Güçlüerler’in, yaya alt geçidi yerine bölünmüş yolun üzerinden karşıdan karşıya geçmek isterken aracın çarptığı öğrenildi.

    Balıkesir’de alt geçidi kullanmadı, öldü #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Savcının incelemesinin ardından Yaşar Güçlüerler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Otomobil sürücüsü U.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Balıkesir’de alt geçidi kullanmadı, öldü #2

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    Balıkesir’de alt geçidi kullanmadı, öldü #4


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