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    Balıkesir’de, çocuğa cinsel istismar davasında sanığa indirimsiz 12 yıl 6 ay hapis

    Erdek’te Mustafa Çilci isimli şahsa, misafirliğe gittiği evdeki çocuğa 2 kez cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile indirim uygulanmaksızın 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
    • 06.07.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 10:41
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    Balıkesir’de, çocuğa cinsel istismar davasında sanığa indirimsiz 12 yıl 6 ay hapis

    Balıkesir’in Erdek'te şubat ayında, eşi ile komşu ziyaretine giden Mustafa Çilci’nin, evde tablet bilgisayarla oynamakta olan 10 yaşındaki Y.O. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddai edildi.

    “Gel oyunu birlikte oynayalım." diyerek Y.O.’yu yanına çağıran Çilci’nin çocuğa dokunduğu ileri sürüldü.

    Olayı gören ve bir şey söylemeyen anne D.O., kızından Çilci'den uzak durmasını istedi.

    Çocuğu markette görüp takip etti

    2 gün sonra markete giden Y.O., karşısında Çilci'yi görünce kaçıp bir apartmana girdi. Y.O.’yu takip eden Çilci, apartman içinde çocuğa yeniden dokunup 10 lira uzatarak “Yarın gel seni gezdireceğim" dedi.

    5 çocuk, 8 torun sahibi

    Y.O. olayı annesine anlatınca, olay polise intikal etti. 5 çocuk ve 8 torun sahibi Çilci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    İyi hal indirimi uygulanmadı

    Mustafa Çilci hakkında hazırlanan iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Tutuklu yargılanan Mustafa Çilci, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, suçlamaları kabul etmeyen Çilci'ye 'çocuğun nitelikli cinse istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suçun ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle cezayı 12 yıl 6 aya çıkaran heyet, sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.

    Balıkesir’de, çocuğa cinsel istismar davasında sanığa indirimsiz 12 yıl 6 ay hapis #1


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