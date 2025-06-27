Balıkesir'de dönerci tartışması kanlı bitti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, dönerci işletmesinde çalışan İ.İ. ile kurye olarak çalışan M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.A., eline geçirdiği sandalyeyle İ. İ.'nin başına vurarak yaraladı.

BACAĞINDAN 2 KEZ BIÇAKLADI

Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan İ İ., eline geçirdiği bıçakla M.A.'yı bacağından 2 kez bıçakladı.

Yaralanan M.A.'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

EKİPLER, SALDIRGANI GÖZALTINA ALDI

Kan kaybını önlemek için olay yerinde turnike uygulayan vatandaşlar, ambulans gelene kadar yaralıya müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.İ.'yi gözaltına aldı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı M.A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.