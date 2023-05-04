Balıkesir’de elektrik direğine çarpan minibüs takla attı: 3 kişi yaralandı

İHA
Balıkesir’in Edremit ilçesinde kaza...
Havran istikametinden Edremit istikametine gelen minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile ilçe giriş kavşağında refüje çıkarak elektrik direğine çarptı ve takla attı.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içinde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
Yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken kaza ile ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.