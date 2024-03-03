Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 4 kadın kurtarıldı 6 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri yurt genelinde fuhuş çeteleriyle mücadele etmeye devam ediyor.
Düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.
Bu kapsamda son operasyonun adresi Balıkesir oldu.
İl Jandarma Komutanlığı, insan ticareti ve fuhşu önlemeye yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Ayvalık ilçesinde harekete geçti.
Şüpheliler tespit edildi
Ekipler, 'insan ticareti', 'fuhuşa teşvik', 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Ekipler, şüphelilere ait 5 farklı adrese 27 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında operasyon düzenledi.
Fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı.
Ele geçirilenler
Yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 6 sentetik uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 945 lira ele geçirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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