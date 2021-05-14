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    Balıkesir'de gölette kayboldu, cansız bedenine ulaşıldı

    Önceki gün gittiği gölette kaybolan Mustafa Metin'in ekipler tarafından bulunan cesedi karaya çıkarıldı.
    • AA
    • 14.05.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 11:31
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    Balıkesir'de gölette kayboldu, cansız bedenine ulaşıldı

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Mustafa Metin, dün akşam saatlerinde su motorunu onarmak için geldiği Erikli Göleti'nde kayıplara karıştı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Dalgıç ekiplerin arama çalışmaları sonucu bu sabah saatlerinde Mustafa Metin'in cansız bedenine ulaşıldı. Metin'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Balıkesir'de gölette kayboldu, cansız bedenine ulaşıldı VİDEO

    Balıkesir de gölette kayboldu, cansız bedenine ulaşıldı #1

    Balıkesir de gölette kayboldu, cansız bedenine ulaşıldı #2

    Balıkesir de gölette kayboldu, cansız bedenine ulaşıldı #3

    Balıkesir de gölette kayboldu, cansız bedenine ulaşıldı #4

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