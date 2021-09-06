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    Balıkesir'de kazayı gördü 112'den yardım istedi, yaralı eşi çıktı

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir motosikletin yayaya çarptığı kazayı uzaktan görüp yardım isteyen Ali Sural, kazada yaralanan kişinin eşi Deniz Sural olduğunu görünce büyük şok yaşadı.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 11:04
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    Balıkesir'de kazayı gördü 112'den yardım istedi, yaralı eşi çıktı

    Balıkesir'in Ayvalık’ın tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerinde süratli olduğu öğrenilen 48 SH 892 plakalı motosikleti sürücüsü S.Ü. o sırada bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Sural’a çarptı.

    Sural’a çarptıktan sonra savrulan motosiklet sürücüsü S.Ü. de yolun karşısında bir başka araca çarparak durabildi.

    VÜCUDUNDA CİDDİ KIRIKLAR OLUŞSA DA HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Kazada; motosikletin çarptığı 1 çocuk annesi Deniz Sural ağır, motosiklet sürücüsü S.Ü. de hafif yaralandı.

    Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Deniz Sural’ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu ancak hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    KAZAZEDENİN EŞİ OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 112 Acil Yardım ambulansının Gömeç ilçesinden olay yerine ulaşması nedeniyle yarım saat gecikmeli gelmesi vatandaşların tepkisini çekti.

    Kazayı uzaktan görüp, 112 acil yardım hattını arayan Deniz Sural’ın eşi Ali Sural ise kazazedenin eşi olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

    Balıkesir de kazayı gördü 112 den yardım istedi, yaralı eşi çıktı #1

    Balıkesir de kazayı gördü 112 den yardım istedi, yaralı eşi çıktı #2

    Balıkesir de kazayı gördü 112 den yardım istedi, yaralı eşi çıktı #3

    Balıkesir de kazayı gördü 112 den yardım istedi, yaralı eşi çıktı #4

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