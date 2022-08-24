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    Balıkesir'de korkunç kaza: Anne baba öldü, 2 çocuk yaralı

    Otoyolda ilerlerken direksiyon kontrolünü kaybedilen araç, bariyerleri kırarak sıkıştı. Şoför ve eşi olay yerinde can verirken küçük çocukları tedavi altına alındı.
    • 24.08.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:12
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    Balıkesir'de korkunç kaza: Anne baba öldü, 2 çocuk yaralı

    Balıkesir'in Ortaca Mahallesi'nde korkunç bir kaza yaşandı.

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilerleyen Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

    Kırdığı bariyerin arasında sıkıştı

    İki yönlü yolu birbirinden ayıran barıyerleri kırarak arasında sıkışan otomobil, demir yığını haline dönüştü.

    DHA'nın haberine göre, kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    Anne ve baba olay anında hayatını kaybetti

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Mustafa Çekiç ve Özlem Çekiç’in (39), sağlık görevliler tarafında yapılan kontrollerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

    Balıkesir'de korkunç kaza ViDEO

    Balıkesir de korkunç kaza: Anne baba öldü, 2 çocuk yaralı #1

    2 minik çocuk hastaneye kaldırıldı

    Araçta yaralanan çiftin çocukları Mina (8) ile Hasan Efe (3), Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Mustafa ve Özlem Çekiç’in cenazeleri aynı hastanenin morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Balıkesir de korkunç kaza: Anne baba öldü, 2 çocuk yaralı #2

    Balıkesir de korkunç kaza: Anne baba öldü, 2 çocuk yaralı #3


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