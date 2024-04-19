Balıkesir'de motosiklet sürücülerine denetim: 4 ayda 31 milyon 71 bin TL ceza kesildi Trafikte huzur ve güvenliği sağlamak için gerçekleştirilen denetimlerde 2024 yılının başından itibaren 10 bin 10 motosiklet sürücüsüne 31 milyon 71 bin 768 TL ceza kesildiği açıklandı.

İHA

Trafik polisleri, yurt genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kurallara uymayan ve trafiği tehlikeye atan araçlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Son olarak denetimlerin adresi Balıkesir oldu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, vatandaşlardan gelen motosiklet şikayetleri sonrası 2024 yılında yapılan motosiklet denetimlerini açıkladı.

4 ayda 31 milyon 71 bin TL ceza uygulandı

Yazılı olarak yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının başından bu zamana kadar 29 bin 10 motosiklet denetlendi.

Denetimlerde 10 bin 10 motosiklet sürücüsüne 31 milyon 71 bin 768 lira ceza kesildi.

1 ayda 8 milyon 263 bin TL ceza kesildi

Sadece nisan ayında yapılan motosiklet denetimlerinde 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 motosiklet sürücüne 8 milyon 263 bin 175 lira ceza kesildi.

Denetimler devam edecek

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Yiğit, vatandaşların huzur ve refahını arttırmak adına denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)