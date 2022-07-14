Şehirlerarası yolcu otobüsü, kendisinden yol isteyen ambulansa aldırmadan dakikalarca ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Balıkesir’de, trafikte çekilen bir görüntü tepkilere yol açtı.

Edremit'ten Ayvalık karayolu istikametine seyreden şehirlerarası yolcu otobüsü, arkasından siren çalarak gelip yol isteyen ambulansa aldırmadan yoluna devam etti.

Otobüs yol verme çabasına girmeden, şerit değiştirmeden dakikalarca yol isteyen ambulansın önünden ilerledi.

İHA’nın haberine göre; ambulans, kilometrelerce takip ettiği otobüsü ışıklara geldiğinde geçti.

O anlar kamerada

Otobüsün ambulanstaki hastayı düşünmeden yoluna devam ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Otobüs şoförünün, ambulansa neden yol vermediği bilinmezken, ambulans ışıklardan sonra gözlerden kayboldu.

Balıkesir'de, otobüsün ambulansa geçit vermediği anlar kamerada

