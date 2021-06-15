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Balıkesir'de para vermeyen anne ve babasını öldürdü

Balıkesir'de para vermeyen anne ve babasını öldürdü

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 20 yaşındaki zanlı, para istediği anne ve babasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen zanlı, tutuklandı.