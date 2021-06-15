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    Balıkesir'de para vermeyen anne ve babasını öldürdü

    Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 20 yaşındaki zanlı, para istediği anne ve babasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen zanlı, tutuklandı.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 12:52
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    Balıkesir'de para vermeyen anne ve babasını öldürdü

    Balıkesir’in Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi'nde 'uyuşturucu madde kullanmak' dahil 35 suçtan kaydı bulunan Mert Diplen (20), iddiaya göre annesi Sevgi Diplen (46) ve babası Şenol Diplen'den (47) para istedi.

    Diplen çiftinin oğullarının isteğini reddetmesi üzerine tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Diplen, önce babası Şenol Diplen'i ardından annesi Sevgi Diplen'i bıçakladı.

    KOMŞULAR ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYDU

    Sevgi ve Şenol Diplen kanlar içinde yere yığılırken, evden yükselen çığlık seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Söz konusu adrese gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Sevgi ve Şenol Diplen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Balıkesir de para vermeyen anne ve babasını öldürdü #1

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan Mert Diplen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Yaşamını yitiren Sevgi Diplen ve Şenol Diplen'in cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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