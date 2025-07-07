Balıkesir'de polis memurunu bıçaklayan şahıs vurularak yakalandı

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki şahıs dehşet saçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 10.00 sıralarında 112 Sağlık ekibinden gelen ihbar sonrası 1. Sakarya Mahallesi Kıyı Sokak'a gitti.

POLİSİ KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLADI

Polis ekipleri, sağlık ekiplerinin müdahale etmesine izin vermeyip, sorun çıkardığı ileri sürülen B.Ç.'ye müdahale etmek istedi. B.Ç. ile polisler arasında arbede çıktı.

Arbedede bir polis memuru, B.Ç. tarafından koltuk altından bıçakla yaralandı.

TAKVİYE EKİPLER OLAY YERİNDE

Olay yerine aralarında Özel Harekat polislerinin de olduğu takviye ekipler sevk edildi.

Polis, güvenlik önlemleri için sokağa giriş ve çıkışa kapattı.

TABANCAYLA VURULDU

Ardından harekete geçen polis, ‘teslim ol’ çağrılarına uymayıp bıçağı bırakmayan şüpheli B.Ç.'yi bacağından tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi.

Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen B.Ç., gözaltına alındı.

POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru ile B.Ç.'nin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.