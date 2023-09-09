Balıkesir'de yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı Bandırma'da yolun karşısına geçmek isteyen Nermin Tanır'a araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve yaralanan kadının imdadına çevredeki vatandaşlar koştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesi İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Nermin Tanır, talihsiz bir olay yaşadı.

Murat Taruk idaresindeki araç, Bandırma’nın en işlek ve en yoğun trafiği olan İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Tanır'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşün kadın, yaralandı.

Hayati tehlikesi yok

Çevredeki vatandaşlar yaralı kadını sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaşlı kadını Ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)