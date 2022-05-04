Balıkesir'deki aile evlatlarının katili için idam istiyor

16 yıl önce okula giderken vahşice öldürülen 10 yaşındaki kuzenlerin aileleri, 4 kişiden 2 'sinin müebbet hapsini kabul etmedi. Derin acı yaşayan aile idam talebinde bulundu.

21 Mart 2006 tarihinde Balıkesir de yaşanan kan dondurucu olayda, 10 yaşındaki Büşra Karabacak ve Tuğçe yıldırım kuzenler, vahşice katledilip poşete sarılı şekilde menfezde bulunmuştu.

Okula giderken kaybolan teyze kızlarının 44 gün ardından bulunan cesetleri aileleri yasa boğdu.

Karabacak ile Yıldırım’ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra S.Y., A.Y., Y.E., A.Ç. İzmir’de 8 Eylül 2017’de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 Ekim 2017’de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Salıverilip yeniden tutuklandılar

Ailelerin itirazları ve DNA örneklerinin başka bir kuruma yaptırılmasının ardından serbest bırakılan zanlılardan 2'si 7 Haziran'daki duruşmada yeniden tutuklanmıştı.

2 kişiye müebbet 2 kişiye beraat

Görülen karar davası sonrasında ise, S.A. ile A.A. müebbet hapis cezası alırken, tutuksuz yargılanan Y.E. ve A.Ç.'ye ise beraat kararı çıktı.

Karar sonrası evlatlarının mezarına gittiler

Kararın açıklanmasının ardından çocuklarının mezarlarına giden Anne Hanife Karabacak, Baba Mustafa Karabacak ve diğer anne Ayşe Yıldırım, çocuklarının kabrini ziyaret etti.

"Mahkeme sonucu sinir krizi geçirmişiz"

Gözyaşlarını tutamayan Ayşe Yıldırım, "16 sene oldu. Dolu dolu 16 sene. Şu çocuğumuzun mezarına gelmeye utanıyoruz. Şimdi yeni mahkememiz bitti. 4 şüpheli vardı, 2'si müebbet, ben daha hala üzüntülüyüm. Çünkü ikisi girdi, üç tanesi dışarıda. Bunların hepsini içeri almadılar. Biz mahkeme sonucu sinir krizi geçirmişiz. Adamların hiç sesleri çıkmıyor. Biz Karacalar Köyünü tanımıyoruz, bilmiyoruz, Biz çocukları tanımıyoruz, aileleri tanımıyoruz diyorlar. Karacalar köyünü tanımıyorlar ama 'Halit Yıldırım'ın evin önüne geçti mi çocuklar' diye soruyor hakime. Nereden biliyor o zaman Karacalar Köyü'ne gelmediysen?

"İdam gerekli, gözlerimle görmem lazım"

DNA'sı daha farklı biri var çocukların tırnağı arasında. Adli tıpın hatasını niye düzeltmediler? Bu katillere idam kararı gerekli. İdam kararı yaptıktan sonra benim gözümle görmem lazım bunları idam ettiklerini. Bizim bu çocuklarımızın yeri burası mıydı? Bizim bu çocuklarımız okuldaydı yeri. Genç kız olacaklardı, kadın olacaklardı şu anda. Onlar gibi hain mi olacaktı bizim çocuklarımız? Bugün yaşasaydı benim kızım 26 yaşında olacaktı. Genç arkadaşlarını gördüm mü ben çok üzülüyorum.





"Çocuklarımızı okula diye kandırdılar"

Yetkililerden istediğim daha hala DNA'sı var çocuklarımızın tırnağı arasında. Daha bulunamadı. Bunu istiyorum. Bizim çocuklarımızı okula diye kandırdılar. Çocuklarımızın iyi niyetini kullandılar bunlar. Karacalar köyüne gelmedik diyorlar. Karacalar köyüne bunlar gelmişler. Ben en başından beri bu işin içinde bir de kadın var diyoruz zaten" dedi.

"Çocuklar suçlu duruma düşüyor, öldürenler geziyor"

Hanife Karabacak ise idam konusuna vurgu yaptı. Karabacak, "16 yılı geride bıraktık. İki tane çocuğu öldürüyorlar. İki çocuk suçlu duruma düşüyor ama çocukları öldürenler geziyor. Bırakılıyor. İki tanesi tutuklandı. Geride üç tane daha var. Belki gerisi de var. Niye tutuklanmadı? Bizim çocuğumuzu alan, kandıran kişi Y.E.'dir. A.Ç., Karacalar'a gelmemişler ya. O çocukların gittiği yolu nereden biliyorsun? Niye soruyorsun? Halit Yıldırım'ın evinin yanından geçtiler mi diye soruyor? Halit Yıldırım'ı nereden biliyor? Bizim avukatımız hiçbir kuruş almadan bizim çocuklarımız kucağında taşıdı.





"İdam olsun ki kimsenin çocuğuna el uzatılmasın"

İdamlar olsun ki kimse kimsenin çocuğuna elini uzatmasın. Yani herkes duysun bunların idam olduğunu. Yani onların orada yiyip içmeye hakları yok. Bizim çocuklarımız toprakta çürüdü gitti. Ben çocuğumun kokusunu topraktan duyuyorum. Benim çocuğum yaşasaydı 26 yaşında olacaktı. Bizim çocuklarımıza arkadaşlarından ayırdılar. Üç kardeşi birbirinden ayırdılar. Kimsenin hakkı yoktu. Bayramlar geliyor, bayramları hiç istemiyoruz çünkü yok. Bir tarafımız yok" dedi.

"10 yaşındaki çocuktan ne istediniz"

Baba Mustafa Karabacak "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden adalet istiyoruz. Hiç olmazsa bu çocuklar için geride kalan şüpheli şahısların da en ağır şekilde yakalanıp cezalarını çekmesini istiyoruz. Bunlar beşli çete. Hepsi de sapık. 10 yaşındaki çocuktan ne istediniz? Öğlen yemeğini yiyip eğitime devam eden bir çocuğun önünü kesip de bir araca alıp en son Karacalar'da başlayıp çamurlu köyünde bir menfezle bitti. Amaç neydi? Emeliniz neydi? Ne oldu? Yazık günah değil mi? Bizi ve Türk halkını bu kadar üzdünüz.





"Müebbet alanların idamını istiyoruz"4

Lanetler olsun, insan denmez onlara. Hain. Büşra cuma doğdu. Cumaya denk geldi. Toprağa konması da bir cumaya denk geldi çocukların. 2022 Nisan'ında 22'si. Davanın karar günü de cumaya denk geldi. Yani bu büyük bir tesadüf olamaz. Evet. Demek ki Cenabı Allah öyle bir hayırlı bir günde denk getirdi hepsini. Ardı adına üç cuma sonucunda Cenabı Allah bunları şefaatçi olacak. İnşallah Allah'ım mekanları cennet olsun. Bu kalan kişilerin de yakalanmasını, özellikle de müebbet ceza alanların idamlarını istiyoruz.

"Bu işin eylemcisi, azmettiricisi var"

Şu vaziyete bunların asılıp gerçekten idam edilerek Türk halkı kamuoyunda izlesin. Kimsenin çoluğuna çocuğuna böyle bir niyette bulunmasın. idamını biz de istiyoruz Fakat geride kalan Y.E., A.Ç. var. Bir tane de şüpheli, bir tanık. Şu an tespit edilmeyen daha geride 3 tane daha olayla ilgili kişi var. Bu işin eylemcisi var, azmettiricisi var. Biz onların da en ağır şekilde alıp cezayı alıp da cezaevine girmesini istiyoruz" dedi.