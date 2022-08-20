Balıkesir'deki sokağı kene ve pireler bastı

Edremit İlçesi Kadıköy Mahallesi 20'nci sokakta bulunan sahipsiz köpekler mahalleyi pireye boğdu. Sokağa çıkmaya korkan mahalleli durumun çözülmesini istiyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ni pire bastı.

Mahallede bulunan sahipsiz sokak hayvanları nedeniyle evlere pirelerin uçuştuğu belirtildi.

Mahalleli durumun önüne geçemiyor

Kenelerin ise sokakları sardığı aktarılan olayda, 20. Sokak sakinleri, sahipsiz hayvanlarla, sokaktaki evlerin önlerinin belediye ekiplerince ilaçlanmasını ve zavallı hayvanların bu parazitlerden kurtulmasını istedi.

"Çocuklarımız kaşınarak eve dönüyor"

Sokak sakinleri uçuşan pireler ve keneler yüzünden evlerinin önüne bile çıkamayacak durumda olduklarını belirterek, sokakta oyun oynayan çocuklarının eve döndüklerinde kaşındıklarını ve artık sorunun çaresinin bulunmasını istediklerini söylediler.