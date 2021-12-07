Sisteme giren kimliği belirsiz kişiler tarafından, 150 belediye hoparlöründen İstiklal Marşı çalındı. Bazı vatandaşlar, İstiklal Marşı’nı duyar duymaz saygı duruşuna geçti.

Bartın genelindeki 2 bin hoparlörün 150’sinden, telsiz frekanslı hoparlör sistemine giren kişiler tarafından, dün saat 23.55 ve bu sabah 08.35 sıralarında İstiklal Marşı çalındı.

Bazı vatandaşlar, İstiklal Marşı okunduğu sırada saygı duruşunda bulundu.

Bartın Belediyesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından telsiz frekanslı anons sistemine girildiğine yönelik açıklama yaptı.

“YAPILAN BU SALDIRI İLE NEYİN AMAÇLANDIĞI BİLİNMEMEKTE”

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tarafımızın; bir kamu kuruluşu olarak belediyeye karşı bu şekilde izinsiz ve illegal bir şekilde saldırı ve müdahalede bulunulmasının kabul etmesi mümkün değildir. Bunun yanında, yapılan bu saldırının bir daha ne zaman ve ne şekilde tekrarlanacağı, yapılan bu saldırılar ile neyin amaçlandığı bilinmemekte olup, toplum ve belediye açısından tehlike arz etmesi nedeni ile hukuka aykırı bu müdahalelerin fail ya da faillerinin tespiti ile cezalandırılmaları için gerekli soruşturmanın yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Bartın Belediyesi’nin hoparlör sistemine girip İstiklal Marşı çaldılar VİDEO