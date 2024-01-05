DHA
Bartın'da Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde kent merkezi yönüne giden Turan Kibar (50) yönetimindeki taksi, okuldan çıkan A.E. (9) ve E.K.'ye (9) el ele koşarak karşıya geçtikleri sırada çarptı.
Sınıf arkadaşı olan ilkokul öğrencisi 2 kız, çarpmanın etkisiyle savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çocuklar taburcu edildi
Hafif yaralanan A.E. ve E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İfadesi alınan taksi şoförü ise serbest kaldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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