Bartın'da ağabey cinayeti sanığı: Beni öldürmeye geldiğini aile üyeleri biliyordu Kurucaşile ilçesinde tartıştığı ağabeyi Muharrem Kayık’ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Nuri Kayık yargılandığı davada, “Aile üyeleri Muharrem’in beni öldürmek için geleceklerini biliyordu, hepsinin haberi vardı” dedi.

DHA

Bartın'da Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde Nuri ve Muharrem Kayık kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Nuri Kayık, evdeki av tüfeğini alıp, ağabeyi Muharrem Kayık'ı göğsünden vurdu.

Tutuklandı

Muharrem Kayık hayatını kaybederken, Nuri Kayık ise jandarma tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce Nuri Kayık hakkında, 'Kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Davası sürüyor

Nuri Kayık, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaların dördüncü celsesine SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada abla Nuray Altunbaş ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Bir önceki duruşmada, mahkemenin savcılık mütalaasına gönderdiği dosya için savcılık, olay günü olayı sağlık ekiplerine ilk haber veren S.B ile olay gerçekleşmeden önce ölen Muharrem Kayık’la telefonla görüşen N.P’nin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

"Gelince bir el ateş etti"

Duruşmada söz hakkı verilen sanık Nuri Kayık şunları söyledi:

Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenecek N.P. ile Muharrem ağabeyim sürekli telefonla görüşüyordu. Tanık N.P. dinlendikten sonra her şey ortaya çıkacaktır. Olay gecesi Muharrem, yeğeninden araba istemiş, ama yeğenim araba arızalı diye vermemiş. Muharrem de kendi arabasıyla geldi yani yeğenim ve diğer aile üyeleri Muharrem’in beni öldürmek için geleceklerini biliyordu. O yüzden arabayı vermediler, hepsinin haberi vardı. Ağabeyim benim bulunduğum yere gelince bir el ateş etti. Duvardaki kurşuna hala ulaşılamadı. Hatta bana olaydan sonra karakoldaki komutanlar üzerinde barut kokusu var, dediler. Ağabeyim benimle konuşmadan ateş etti. Ben evin önüne geldiğimde ‘Ben geldim ulan’ dedi, bana tüfeği doğrulttu.

Beraatini talep etti

Sanık avukatı, savcılık mütalaasındaki S.B ve N.P’nin tanık olarak dinlenmesini kabul ettiklerini, diğer celselerde dinlenen tanıkların beyanlarında sanık Nuri Kayık’ın olayı kasıtlı olarak yapmadığının ortaya çıktığını söyleyerek, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, savcılığın tanık olarak dinlenmesini istediği S.B ve N.P’nin bir sonraki celsede dinlenmesine ve sanık Nuri Kayık’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)