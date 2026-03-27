Kiloları dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

'HavHavHav’ şarkısıyla tanınan rapçi Lvbel C5, son dönemin en çok dinlenen ve en çok konuşulan isimlerinden biri.

Her yaptığı olay. olan Lvbel C5, aldığı kilolarla da sosyal medyada gündem oldu.

RİHANNA'YA BENZETİLDİ

Lvbel C5’in bir konser sırasında kameralara yansıyan görüntüsünde, aldığı kilolar dikkat çekti. Sosyal medyada uzun süre konuşulan bu görüntü ‘Rihanna’ya benzetildi.

"ÇILDIRDIM"

Yapılan yorumları gülerek karşılayan ünlü isim, aldığı kiloların sebebinin sağlık sorunlarını olduğunu söyledi. Samet Aday’a açıklama yapan Lvbel C5, “Sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle alakalı bir sıkıntı. Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu.” dedi.

Kendisinin Rihanna’ya benzetilmesi hakkında da konuşan Lvbel C5 “Gördüm, çıldırdım” ifadelerini kullandı.