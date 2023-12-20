Bartın'da Hint keneviri ekerken fotokapana yakalandı: 3 yıl hapis Hint keneviri ektiği sırada jandarmanın yerleştirdiği fotokapana yakalanan Mehmet Çetin, tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ile 8 bin 320 TL para cezasına çarptırıldı.

DHA

Güvenlik güçleri uyuşturucu üretim ve ticaretine göz açtırmıyor.

Bu kapsamda küçük büyük demeden her türlü uyuşturucu madde ihbar ve bilgisine anında reaksiyon veriliyor.

2020'de merkeze bağlı Arıt köyünde ormanda Hint keneviri ekildiği yönünde bilgiye ulaşan jandarma, bölgeye fotokapanlar yerleştirdi.

Hint keneviri dikerken fotokapana yakalandı

Köyde yaşayan Mehmet Çetin, kenevir ekimi yaptığı sırada jandarmanın fotokapanlarına suçüstü yakalandı.

Bunun üzerine jandarma, Mehmet Çetin'in evinde arama yaptı. Evde kavanozlara konulmuş halde 26 gram kenevir tohumu, 13 gram kubar esrar ve 78 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Çetin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çetin hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamasıyla dava açıldı Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Çetin katıldı.

"Kendim için ektim kimseye vermedim"

Çetin duruşmada, "Ektim ama ne kadar ektiğimi bilmiyorum. Sadece kendim kullanacağım için ekmiştim. Kimseye de vermedim." dedi.

Mahkeme heyeti, Çetin'e 3 yıl 4 ay hapis ile 8 bin 320 TL para cezası verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)