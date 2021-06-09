Kiraladıkları 700 dönümlük arazide üretim yapan iki arkadaş, bu seneki hedeflerinin 2 milyon lira gelir olduğunu söyledi.

Bartın'da çalıştıkları iş yerinden ayrılan iki arkadaş, kendi işlerini kurdu.

Farklı köylerde yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Ali Ercan ve 34 yaşındaki Gökhan Demirci, 4 yıl önce, çalıştıkları iş yerinden kendi işlerini kurmak için ayrıldı.

Hayvancılık yapmaya karar verdikleri sırada yem bitkisi üretmenin daha kârlı olacağını değerlendiren iki arkadaş, bunun için arazi arayışına girdi.

700 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ KİRALADILAR

Kentin farklı noktalarında atıl durumdaki 700 dönümlük araziyi kiralayan Ercan ve Demirci, devletin sağladığı tarım desteklerinden de yararlanarak üretime başladı.

Ektikleri araziden yılda iki kez yem bitkisi olarak mısır, buğday, yulaf almaya başlayan iki arkadaş, çalıştırdıkları 20 işçiyle yıllık ürettikleri 4 bin 300 ton ürünü kentteki ve çevre illerdeki besicilere satıyor.

Bartın'da iki arkadaş, atıl arazilerde yem bitkisi yetiştiriyor ViDEO





HEDEFLERİ 2 MİLYON LİRA

İki arkadaş, "Yılda çift ekim dediğimiz birinci ekim ot, ikinci ekim mısır olmak kaydıyla toplam 1400 dönüm ekim yapıyoruz. Bu ekimden kazanacağımız hasılatın bu seneki hedefini 2 milyon civarı olarak hesaplıyoruz." dedi.

Mehmet Ali Ercan, ilk etapta hayvancılık yapmaya karar verdiklerini ancak yetiştirecekleri hayvanlar için dışarıdan alacakları yem maliyetinin kendilerini düşündürdüğünü söyledi.





"KREDİ İMKANLARIYLA MAKİNE VE EKİPMAN ALDIK"



Hayvancılık yapmaktan vazgeçerek büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için yem bitkisi üretmeye karar verdiklerini anlatan Ercan, "Hayvancılık yaparsak yemini, otunu, samanını, silajını dışarıdan alırsak biz bu işi yürütemeyiz dedik. Kendi yemimizi, kendimiz üretirsek daha başarılı olacağımızı düşünerek arazi arayışlarına çıktık. Milli emlak arazileri olsun, özel araziler olsun, atıl durumda olan arazileri araştırmaya başladık ve özel şahıslara ait 700 dönüm arazi bularak buraları kiraladık." diye konuştu.

Ercan, makine ve ekipmana ihtiyacımızı gözden geçirdiklerini dile getirerek, işe başlarken bir traktörlerinin olduğunu, devletin sunduğu kredi imkanlarından faydalanarak makine ve ekipman aldıklarını kaydetti.

"KENTE KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ"



Gökhan Demirci de ürettikleri yem bitkilerini çevre illere de satarak kente katma değer sağladıklarını belirtti.

Demirci, "Talep çok. İşlediğimiz 300 dönümlük arazi müşterilerimizden gelen talebi karşılamıyordu. Bu sene arazilerimizi daha da genişlettik ve 700 dönüme çıkardık. Kiraladığımız yerler orman gibiydi, kendi imkanlarımızla temizleyerek tarıma elverişli hale getirdik." şeklinde konuştu.



