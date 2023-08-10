Bartın'da kahvehanede bıçaklı kavga: 1 ölü Kahvehanede çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Emre Yalçın, aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

DHA

Bartın'da merkeze bağlı Kozcağız beldesindeki bir kahvehanede meydana aralarında husumet olan 22 yaşındaki Harun Açıkgöz ile 25 yaşındaki H.A. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma alevlenerek büyüyüp kavgaya dönüştü.

Ayırmak isterken 2 bıçak darbesi aldı

Bu sırada Harun Açıkgöz, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen 20 yaşındaki Emre Yalçın'ı göğsünden ve karnından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Fail yakalandı

Olayın ardından kaçan Harun Açıkgöz, gece saatlerinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.