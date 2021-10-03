Bartın'da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı

Bartın'da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı

MHP toplantısına giden yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Bartın’dan Ankara'daki MHP toplantısına gitmek üzere bir otobüs yola çıktı. otobüs, yoldan çıktı.

MHP’nin Ankara Bölge İstişare Toplantısı için Bartın’dan hareket eden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı otobüs, kontrolden çıktı.

Otobüs, Bartın - Ankara karayolu Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

2 ÖLÜ: BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA VEFAT ETTİ

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada otobüste bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik’in de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralanırken, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile Murat Sevinç hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bartın'da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı ViDEO