Bartın'da vagonların arasına sıkışan maden işçisi yaşam mücadelesini kaybetti

İHA
Bartın'da korkunç bir kaza yaşandı.
Amasra'nın Tarlaağzı köyünde bulunan Hema Maden Ocağı sahası eksi 500 kotunda çalışan 35 yaşındaki Ferdi Özgün, 26 Aralık'ta yaşanan iş kazası sonucu vagonların arasında kaldı.
Ağır yaralanan Özgün, Bartın'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
Yaklaşık 1 haftadır yaşam mücadelesini sürdüğün maden işçisi, hastanede bu sabah hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası Özgün'ün cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından hastaneden alınarak, defin edileceği Bartın'ın Kozcağız beldesi Aşağıdere köyüne doğru yola çıkartıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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