Adana'da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti Hastane kontrolünden evine dönen yaşlı kadın bindiği otobüsün ani manevra yapmasıyla düşerek ağır yaralanırken, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Adana'da sorumsuz sürücü yaşlı kadını canından etti.

Sarıçam ilçesinde 24 Nisan günü saat 14.30 sıralarında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kontrole giden Hatice Sabahi (75), evine dönmek için Vedat K.’nin kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi.

Otobüsten düşerek ağır yaralandı

Sürücü direksiyon başında sigara içtiği sırada otobüs kapısı açık bir şekilde ilerlerken, Sabahi ulaşım kartını göstermek için ayağa kalktı.

Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan aşağı düşerek başını asfalta çarptı.

Sürücü gözaltına alındı

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahi’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunuyordu

Hastanede ameliyata alınan 6 çocuk annesi Sabahi’nin beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi. Kafatasında biriken kan boşaltılan Sabahi, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sabahi’nin emekli öğretmen eşi Cemil Sabahi (74) ile çocukları hastaneye giderek, gelecek iyi haberi beklemeye başladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşlı kadın kurtarılamadı

Sabahi ise bugün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sabahi, yakınları tarafından alınıp toprağa verilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)