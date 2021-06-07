Başak Ermiş, oyuncu sevgilisinin şiddetine maruz kaldı

Sosyal medya fenomeni olan Başak Ermiş, tayt giydiği için kendisini darbettiğini öne sürdüğü erkek arkadaşı Can Topçu'dan şikayetçi oldu.

22 yaşındaki Başak Ermiş, iddiasına göre, dün akşam, 3 aydır aşk yaşadığı 19 yaşındaki oyuncu Can Topçu ve Topçu’nun yakınlarıyla Silivri’deki bir evde buluştu.

Bir süre sonra ikili arasında kıyafet meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Can Topçu, yine iddiaya göre o sırada sosyal medya için TikTok videoları çeken Başak Ermiş'e giydiği taytı değiştirmesini söyledi.

İTİRAZ EDİNCE DARBEDİLDİ

Başak Ermiş ise itiraz etti. Bunun üzerine Topçu, Ermiş'e şiddet uyguladı. Ermiş hemen telefonla eniştesini aradı. Ardından da kendisini almaya gelen eniştesiyle hastaneye giderek, darp raporu aldı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERDİ

Ermiş, bugün ise babasıyla birlikte Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi’ne gelerek, Can Topçu'dan şikayetçi oldu.

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"BAŞIMA GELECEĞİNİ BİLİYORDUM"

Polis merkezi çıkışında açıklama yapan Ermiş, “Tayt giydiğim için darbedildim. Değiştirmemi söyledi değiştirmedim, darbedildim. Ağzıma vurdu, dudağım patladı. Sinir hastası olduğunu düşünüyorum. Yanımızda kardeşleri vardı. Yumruk attı. Çektiğim videolara da karışıyordu. 'Kaldır o videoyu' diyerek, küfür ve hakaret ediyordu. Çevremdekiler, ‘Senin, yakında cinayet haberlerini görürsek şaşırmayız’ diyordu. Çünkü silahlı fotoğrafları var dizi setinden. Olaydan sonra bana mesaj attı. Herkesten özür dilediğini söyledi. Başıma gelmesine şaşırmadım, bekliyordum iki gün önce de geç kaldım diye evi kilitledi.” dedi.