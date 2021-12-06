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Başakşehir’de, hamile kadını taciz eden şahıs yakalandı

Başakşehir’de, hamile kadını taciz eden şahıs yakalandı

Hamile kadını metrelerce takip edip, yürüyen merdivende taciz eden Emir Y.Y., yakalanarak cezaevine gönderildi. Şahsın evli olduğu, eşinin ise 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.