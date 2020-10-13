Başakşehir'de kamyonetin çarptığı anne ve bebeği öldü

Bebek arabasındaki bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan 4 aylık hamile Suriyeli anne ve 1 yaşındaki bebeğine, kamyonet çarptı. Arkadan gelen otomobil de anne ve çocuğunu ezdi.

4 aylık hamile olduğu öğrenilen Suriyeli anne Rahme Akilalhalabi, bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki Jurigül Akilalhalabi ile İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önündeki yoldan karşıya geçmeye çalıştı.

Mustafa A.'nın kullandığı 06 FR 2938 plakalı kamyonet, anne ile bebeğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ile bebeği savrularak yola düştü.

OTOMOBİL ÜZERLERİNDEN GEÇTİ

Arkadan gelen A.Y.'nin kullandığı otomobil de yerde yatan anneyi göremeyerek üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

BEBEĞİ YOLDA, KENDİSİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 ekipleri, 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet ile otomobil sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü.

SÜRÜCÜLER SERBEST KALDI

İşlemleri tamamlanan Mustafa A. ile AY. adlı sürücüler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.