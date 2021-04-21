Başakşehir'de sipariş teslim etmek için yola çıkan kuryenin yaptığı kaza kameralara yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Başakşehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye Ömer T., kullandığı motosiklet ile verilen adresteki sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen otomobili fark etti.

MOTOR ARACIN ALTINA GİRDİ

Kurye manevra yapmak istedi ancak ön tekeri kayan motosiklet devrildi. Ömer T., yola savrulurken motosiklet kayarak aracına altına girdi.

Kazada hafif yaralanan kurye Ömer T.’nin yardımına ise vatandaşlar koştu.

Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü kaza, sokakta bulunan binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başakşehir’de kuryenin ölümden döndüğü kaza ViDEO









