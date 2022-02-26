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- Başkent'te kapkaççıya vatandaşlar müdahale etti
Başkent'te kapkaççıya vatandaşlar müdahale etti
Evine giderken kapkaççının saldırısına uğrayan esnafın çantası çalındı.Durumu fark eden vatandaşların kovaladığı kapkaççı ise çantayı bırakıp kaçmaya devam etti.
- İHA
- 26.02.2022 - 11:09
- Güncelleme : 26.02.2022 - 11:23
Ankara'nın Şereflikoçhisar Eczane Sokakta meydana gelen olayda, iş yerini kapatıp evine giden bir esnafa kimliği belirsiz bir kişi arkadan saldırdı.
ÇANTASINI ÇALIP, DARBETTİ
Darbettiği esnafın çantasını çalan saldırgan kaçmaya başladı.
Başkent'te kapkaççıya vatandaşlar müdahale etti
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Esnafın sesini duyan vatandaşlar kapkaççıya müdahale etti. Kapkaççı, çantayı bırakarak kaçmasını sürdürdü.
Şahsın yakalanması için polis çalışma başlattı.