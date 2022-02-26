Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
540.378
0.04%
BTXN Coin
39.83
1.34%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Başkent'te kapkaççıya vatandaşlar müdahale etti

    Evine giderken kapkaççının saldırısına uğrayan esnafın çantası çalındı.Durumu fark eden vatandaşların kovaladığı kapkaççı ise çantayı bırakıp kaçmaya devam etti.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 11:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başkent'te kapkaççıya vatandaşlar müdahale etti

    Ankara'nın Şereflikoçhisar Eczane Sokakta meydana gelen olayda, iş yerini kapatıp evine giden bir esnafa kimliği belirsiz bir kişi arkadan saldırdı.

    ÇANTASINI ÇALIP, DARBETTİ

    Darbettiği esnafın çantasını çalan saldırgan kaçmaya başladı.

    Başkent'te kapkaççıya vatandaşlar müdahale etti

    VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

    Esnafın sesini duyan vatandaşlar kapkaççıya müdahale etti. Kapkaççı, çantayı bırakarak kaçmasını sürdürdü.

    Şahsın yakalanması için polis çalışma başlattı.

    Başkent te kapkaççıya vatandaşlar müdahale etti #1

    Başkent te kapkaççıya vatandaşlar müdahale etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Zeytinburnu'nda milyonluk gasp
    3. Sayfa

    Zeytinburnu'nda milyonluk gasp

    Koronavirüs, saç dökülmesine neden oluyor
    Sağlık

    Koronavirüs, saç dökülmesine neden oluyor

    Görüş Bildir