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Başkent'te kapkaççıya vatandaşlar müdahale etti

Başkent'te kapkaççıya vatandaşlar müdahale etti

Evine giderken kapkaççının saldırısına uğrayan esnafın çantası çalındı.Durumu fark eden vatandaşların kovaladığı kapkaççı ise çantayı bırakıp kaçmaya devam etti.