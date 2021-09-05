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    Batman’da 5 yaşındaki çocuk kazada öldü

    Hız limitini aşan otomobil sürücüsü, Suriyeli ailenin bindiği motosiklete arkadan çarptı. Kazada 5 yaşındaki çocuk ölürken, anne ve baba ağır yaralandı.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 13:49
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    Batman’da 5 yaşındaki çocuk kazada öldü

    Batman merkez ilçesi Diyarbakır Caddesi'nde, hız limitini aşan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Suriye uyruklu aileyi taşıyan motosiklete arkadan çarptı.

    Yaşanan kazada 5 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

    Anne ve babası ise ağır yaralandı. Kaza sonrası araçlarda ağır maddi hasar meydana geldiği görüldü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Anne ve baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Batman’da 5 yaşındaki çocuk kazada öldü VİDEO

    Batman’da 5 yaşındaki çocuk kazada öldü #1

    Batman’da 5 yaşındaki çocuk kazada öldü #2

    Batman’da 5 yaşındaki çocuk kazada öldü #3

    Batman’da 5 yaşındaki çocuk kazada öldü #4

    Batman’da 5 yaşındaki çocuk kazada öldü #5

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