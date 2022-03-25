Batman'da 88 yaşındaki adamı gasbettiler

Yalnız yaşan 88 yaşındaki adamın evine giren şahıslar, yaşlı adamı bağlayıp altın ve parasını gasbetti. Polis ekipleri ise kaçan şahıslar için yakalama çalışması başlattı.

Batman'ın Sason ilçesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler, gece geç saatlerde Dumlupınar Mahallesi'nde ikamet eden 88 yaşındaki Selim Mete'nin evine girdi.

YAŞLI ADAMI BAĞLAYIP, PARA VE ALTINLARINI GASBETTİLER

Yaşlı adamı bağlayarak çok miktarda altın ve parasını alan şahıslar kayıplara karıştı.

"ÇAY İÇECEK PARAM BİLE KALMADI"

Evinde yalnız yaşadığını ve çalınan altın ile parasının tüm birikimi olduğunu belirten Mete, "Gece karanlıkta evime girdiler. Kim olduklarını göremedim. Girdikleri gibi yüzümü kapatarak ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. Hiçbir şey yapamadım. Evde bulunan tüm birikimim olan 6 büyük altını ve tüm paramı gasbedip evden çıktılar. Şu anda bir çay içecek param bile kalmadı. En kısa zamanda yakalanmalarını ve çaldıkları paramı ve altınlarımı iade etmelerini istiyorum. Allah devletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Daima yanımda oldular, bana destek çıktılar. O günden beri jandarma ekipleri sürekli benimle ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ederim." dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yürüten jandarma ekipleri, her yerde hırsızları arıyor.