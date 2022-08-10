Batman'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

Batman'da aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişiden biri bıçaklanarak hayatını kaybeti.

Batman'da Yaşar Kemal parkında, 35 yaşındaki Mesut Demir, alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişi tarafından defalarca bıçaklandı.

Ekipler olay yerine geldi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısını yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



