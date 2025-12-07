Abone ol: Google News

Batman’da babasını tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı

Batman’da bir apartmanda silah sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, C.E.’nin (33) babası Aziz E.’yi (62) tüfekle öldürdüğünü belirledi. Kendini eve kilitleyen şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 04:54
Batman’da babasını tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı
  • Batman'da C.E. babası Aziz E.'yi tüfekle öldürerek eve kilitlendi.
  • Polis ekipleri, şüpheliyi ikna ederek gözaltına aldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, Aziz E.’nin cenazesi otopsiye gönderildi.

Batman’da gece saatlerinde Hilal Mahallesi’nde bulunan apartmanda, bir dairede silah sesi duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVE KİLİTLENEN ŞÜPHELİ İKNA EDİLDİ

Polis ekipleri, kendini eve kilitleyen C.E’yi ikna ederek dışarı çıkardı.

Evde yapılan incelemede, Aziz E.’nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli C.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Aziz E.’nin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

C.E.’nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri