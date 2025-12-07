Batman’da babasını tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı

- Batman'da C.E. babası Aziz E.'yi tüfekle öldürerek eve kilitlendi.
- Polis ekipleri, şüpheliyi ikna ederek gözaltına aldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, Aziz E.’nin cenazesi otopsiye gönderildi.
Batman’da gece saatlerinde Hilal Mahallesi’nde bulunan apartmanda, bir dairede silah sesi duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVE KİLİTLENEN ŞÜPHELİ İKNA EDİLDİ
Polis ekipleri, kendini eve kilitleyen C.E’yi ikna ederek dışarı çıkardı.
Evde yapılan incelemede, Aziz E.’nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli C.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Aziz E.’nin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
C.E.’nin psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.