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Batman’da belediyenin aracı, belediyenin açtığı çukura düştü

Batman’da belediyenin aracı, belediyenin açtığı çukura düştü

Altyapı çalışmaları sırasında belediye tarafından açılan çukura, yine belediyeye ait olan bir pikap düştü. Pikap, düştüğü yerden vatandaşlar tarafından çıkarıldı.