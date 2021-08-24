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- Batman’da belediyenin aracı, belediyenin açtığı çukura düştü
Batman’da belediyenin aracı, belediyenin açtığı çukura düştü
Altyapı çalışmaları sırasında belediye tarafından açılan çukura, yine belediyeye ait olan bir pikap düştü. Pikap, düştüğü yerden vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
- İHA
- 24.08.2021 - 14:04
- Güncelleme : 24.08.2021 - 14:21
Batman’ın merkez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, devam eden altyapı çalışmaları sırasında belediye ekipleri tarafından kazılan yolda çukur oluştu.
Yolda kaza tehlikesi oluşturan belediyenin açtığı çukura, yine belediyeye ait pikap düştü.
Çevredeki vatandaşlar, pikabı çukurdan çıkarabilmek için birlik oldu.
ŞEHRİN HER YERİNDE AYNI ANDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜRSEN, KENDİ ÇUKURUNA DÜŞERSİN”
Pikap el birliği ile düştüğü yerden çıkarıldı.
Çevredeki vatandaşlardan biri, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Belediye her yere aynı anda girip çalışmalar yapmaya başladı. Koskoca şehrin her yerinde aynı anda çalışma yürütürsen tökezler, kendi çukuruna düşersin.” ifadelerini kullandı.
Batman’da belediyenin aracı, belediyenin açtığı çukura düştü VİDEO