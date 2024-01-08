Haberler



3. Sayfa



Batman'da boks maçı gibi kavga! Sokakta birbirlerine girdiler...

Batman'da boks maçı gibi kavga! Sokakta birbirlerine girdiler... İki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar ise bölgede bulunan vatandaşların cep telefonuna yansıdı.