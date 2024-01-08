DHA
Batman'da sokaklar adeta boks ringine döndü..
Akşam saatlerinde Gap Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Polis çalışma başlattı: O anlar kameraya kaydedildi
Kavgada M.S. (41), R.S. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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