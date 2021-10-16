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    Batman'da çevreyolu üzerinde dikkatsiz sürücü 2 araca çarptı

    Gercüş ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada bir aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 16:05
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    Batman'da çevreyolu üzerinde dikkatsiz sürücü 2 araca çarptı

    Batman'ın Gercüş ilçesi çevreyolu kavşağında meydana gelen kazada, aşırı hız sebebiyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

    Şoförü bilinmeyen 34 BDZ 729 plakalı araç, son sürat ve dikkatsizl araç kullanımı nedeniyle önce kavşaktaki 34PR 8309 plakalı araca ardından lastikçide duraklayan hafif ticari araca çarptı.

    AİLEDEN 3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

    Kazada hafif ticari araçta bulunan aileden Fatma (70), Fikri (52), Netice (22), Mustafa (14), Zümrete (12) ve Ahmet Adıgüzel (6) yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi.

    Batman'da çevreyolu üzerinde dikkatsiz sürücü 2 araca çarptı VİDEO

    YARALILARIN DURUMU İYİ

    Yaralılar ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıp sonrasınsa Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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    Batman da çevreyolu üzerinde dikkatsiz sürücü 2 araca çarptı #8

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    Batman da çevreyolu üzerinde dikkatsiz sürücü 2 araca çarptı #10

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