Batman'da çevreyolu üzerinde dikkatsiz sürücü 2 araca çarptı

Gercüş ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada bir aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesi çevreyolu kavşağında meydana gelen kazada, aşırı hız sebebiyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Şoförü bilinmeyen 34 BDZ 729 plakalı araç, son sürat ve dikkatsizl araç kullanımı nedeniyle önce kavşaktaki 34PR 8309 plakalı araca ardından lastikçide duraklayan hafif ticari araca çarptı.

AİLEDEN 3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada hafif ticari araçta bulunan aileden Fatma (70), Fikri (52), Netice (22), Mustafa (14), Zümrete (12) ve Ahmet Adıgüzel (6) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi.

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YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıp sonrasınsa Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.





































