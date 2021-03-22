Batman'da 'damat' cinayeti

Kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kimliği belirsiz şahıs, silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Batman Hasankeyf yolunda, kayınpeder ile damat arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine kayınpeder, damadını silahla vurdu.

BENZİNLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak kaçan ismi öğrenilemeyen şahıs, bir benzin istasyonunda düşüp yere yığıldı. Şahıs burada hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KATİL KAYINPEDER YAKALANDI

Hayatını kaybeden şahıs, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kayınpeder yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.