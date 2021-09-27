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    Batman’da hırsız güneş enerjisi panelini çaldı

    Bir apartmanın çatısına çıkan hırsız, güneş enerjisi panelini çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, hırsızın rahat tavrı ise görenleri hayrete düşürdü.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 14:48
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    Batman’da hırsız güneş enerjisi panelini çaldı

    Batman’ın Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki apartmanın çatısına çıkan hırsız, güneş enerjisi panelini çaldı.

    Sıcak su ihtiyacı için musluğu açan daire sahibi, suyun soğuk akması üzerine apartman çatısına çıktı.

    Kendisine ait güneş enerjisi panelini yerinde bulamayan daire sahibi, hemen apartman yöneticisi aracılığı ile güvenlik kamaralarını inceledi.

    RAHAT TAVIRLARI ŞOKE ETTİ

    İncelenen görüntülerde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin rahat tavırları karşısında şaşkına dönen daire sahibi, durumu polise bildirdi.

    Polis, hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

    Batman’da apartmanın çatısına çıkan hırsız, güneş panelini çaldı VİDEO

    Batman’da hırsız güneş enerjisi panelini çaldı #1

    Batman’da hırsız güneş enerjisi panelini çaldı #2

    Batman’da hırsız güneş enerjisi panelini çaldı #3

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