Batman'da kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

İHA
Batman-Siirt çevre yolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı
Yaralan 3 kişi, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Soruşturma sürüyor
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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