Haberler



3. Sayfa



Batman'da kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Batman'da kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı Kent merkezinde hafriyat kamyonu altına girerek hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.