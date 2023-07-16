Batman'da kıskandığı karısını bıçakladı Eşinin aldattığını düşünen adam kıskançlık krizine girmesiyle tartıştığı karısını, bıçakla eşini ağır yaralayarak gözaltına alındı.

İHA

Batman’da kıskançlık krizi yine dehşet saçtı...

Cudi Mahallesi'nde yaşayan V.K. (65), kendisini aldattığını düşündüğü eşi Y.K. (52) ile tartışmaya başladı.

İkili arasında yaşanan tartışmada nabızlar bir anda yükseldi.

Bunun ardından V.K. yanında bulunan bıçakla karısı Y.K.'yı yaraladı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Yüzünden yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Y.K., daha sonra Diyarbakır’a sevk edildi.

Gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.