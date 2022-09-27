Batman'da otomobil, 8 yaşındaki çocuğa çarptı

Beşiri ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Malik Alaağaç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Batman-Beşiri Kara yolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Melik Alaağaç, hızla gelen otomobilin altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların yardım talebi üzerinde olay yerine ambulans gönderildi.

Ağır yaralık çocuk kurtarılamadı

İHA'nın aktardığına göre; sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan 8 yaşındaki Melik Alaağaç, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazaya karışan araç sürücüsü göz atına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.