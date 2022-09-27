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- Batman'da otomobil, 8 yaşındaki çocuğa çarptı
Batman'da otomobil, 8 yaşındaki çocuğa çarptı
Beşiri ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Malik Alaağaç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- 27.09.2022 - 02:42
Akşam saatlerinde Batman-Beşiri Kara yolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Melik Alaağaç, hızla gelen otomobilin altında kaldı.
Kazayı gören vatandaşların yardım talebi üzerinde olay yerine ambulans gönderildi.
Ağır yaralık çocuk kurtarılamadı
İHA'nın aktardığına göre; sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan 8 yaşındaki Melik Alaağaç, hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazaya karışan araç sürücüsü göz atına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.