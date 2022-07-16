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Batman’da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 1 kişi tutuklandı
Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- 16.07.2022 - 04:06
Beşiri Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün rahatsızlanan annesine müdahale edilirken dışarıya çıkarılmaya çalışılan E.B. (37) ile görevliler arasında arbede yaşandı.
Gözaltına alındı
Görevliler, bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli E.B'yi polise ihbar etti.
Hastaneye gelen polis ekipleri, E.B'yi gözaltına aldı.
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Güvenlik görevlisine vurmaya çalıştı
AA'nın haberine göre; gözaltı işlemi esnasında hastanenin güvenlik görevlilerinden birine vurmaya kalkışan şüpheli, polislerce etkisiz hale getirildi.
Zanlı tutuklandı
Dört suç kaydının bulunduğu öğrenilen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.