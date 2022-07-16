Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
360.800
0.70%
BTXN Coin
7.53
0.80%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C
    Batman’da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 1 kişi tutuklandı

    Batman’da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 1 kişi tutuklandı

    Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
    • 16.07.2022 - 04:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiri Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün rahatsızlanan annesine müdahale edilirken dışarıya çıkarılmaya çalışılan E.B. (37) ile görevliler arasında arbede yaşandı.

    Gözaltına alındı

    Görevliler, bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli E.B'yi polise ihbar etti.
    Hastaneye gelen polis ekipleri, E.B'yi gözaltına aldı.

    Batman’da sağlık çalışanları, şiddeti kapıya yaslanarak önledi VİDEO

    Güvenlik görevlisine vurmaya çalıştı

    AA'nın haberine göre; gözaltı işlemi esnasında hastanenin güvenlik görevlilerinden birine vurmaya kalkışan şüpheli, polislerce etkisiz hale getirildi.

    Zanlı tutuklandı

    Dört suç kaydının bulunduğu öğrenilen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Batman’da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 1 kişi tutuklandı #1

    Batman’da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 1 kişi tutuklandı #2

    Batman’da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 1 kişi tutuklandı #3


    İlginizi Çekebilir

    15 Temmuz mesajları 2022: Şehitleri anma, milli birlik ve demokrasi sözleri
    Gündem

    15 Temmuz mesajları 2022: Şehitleri anma, milli birlik ve demokrasi sözleri

    Haziran 2022, altıncı en sıcak ay oldu
    Dünya

    Haziran 2022, altıncı en sıcak ay oldu

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Görüş Bildir