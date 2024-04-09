Bayram tatili başladı: Bodrum'a son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesi uzun araç kuyrukları oluşurken, ilçeye son 48 saatte 30 binden araç fazla giriş yaptı. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede denetimlerini sıklaştırdı.

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DHA

Bodrum bayram dolasıyla dolmaya başladı.

Bu kapsamda ilçeye son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı.

Bölgede görev yapan jandarma ekipleri ise vatandaşa kolonya ve şeker ikram edip, trafik kurallarının yazılı olduğu broşürler dağıttı.

Ekipler, rutin trafik denetiminin yanı sıra narkotik köpeği 'Uçak'ın desteğiyle narkotik ve asayiş uygulamaları da yaptı.

"Toplamda 75 araç ve 527 personel görev yapacak"

Çit, "Bayramda Bodrum'u tercih eden misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirleri aldık. Bu kapsamda polisimizle, jandarmamız ve sahil güvenliğimizle, belediyeden zabıtalarımızla beraber bütün ekipler sahadayız.

Polisimiz 17 ekip, 9 bölgede yaya devriyesi, 197 personelle ilçe merkezinde güvenliği sağlıyor. Jandarmamız 22 araç, 1 bomba arama, 1 uyuşturucu arama köpeğiyle ve 100 personelle bu tedbiri sağlıyor. Sahil Güvenliğimiz 9 botuyla, 2 mobil radarla, 1 dalış timiyle 90 personelle bizlere bu konuda yardımcı oluyor.

Büyükşehir ve ilçe belediyemiz olmak üzere 20 araç ile 140 zabıta personeliyle bizlere yardımcı oluyor. Toplamda 75 araç ve 527 personelle bayramda görev yapılacak. Hepsine teşekkür ediyorum, önemli olan huzur ve güvenliktir. Açık olan otellerimizdeki doluluk oranının yüzde 75-80 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Kentimizde bayram süresi boyunca yaklaşık 800 bin vatandaşımızın olmasını bekliyoruz" dedi.

Otellerdeki doluluk oranı artmaya başladı

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise "Bayramın heyecanıyla sezon, şu anda başlamış oldu. Havaların güzel seyretmesiyle otellerin bir kısmı açmaya başladı. Güzel bir bayram geçecek. Talep başladı ve havaların güzel olmasıyla son dakika fırsatları devam edecek. Son dakika rezervasyonları da gelmeye başlıyor. Misafirlerimiz hala bir rezervasyon yapmadıysa; bütün misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz. Nisan ayıyla sezon bu yıl ilk defa erken açılacak. Eğlence sektöründe belli mekanlar, oteller erken açmaya başladı. Bundan dolayı da şu anda bir hareketlilik var.

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lar civarında. Oda ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok; yerlerimiz mevcut. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil var. Uçaklar dolduğu sürece uçak firmaları ek seferler koyabiliyor. Bodrum'a geçtiğimiz gün ilk kruvaziyer geldi ve içerisinde yaklaşık 500 turist vardı. Bodrum sezona hazır, misafirlerini ağırlamayı bekliyor ve kruvaziyerler gelmeye devam edecek" diye konuştu.

Konya'dan Bodrum'a tatil için geldiklerini söyleyen Taner Can Demir de "Tatil için buradayız, Muğla ve Bodrum'u seviyoruz. 3 gün tatil yapacağız" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)