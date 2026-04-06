Abdulkadir Uraloğlu: Türk sahipli 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik krizine ilişkin önemli bir gelişmeyi açıkladı.

Savaşın başlamasıyla birlikte İran'ın boğazı fiilen kısıtlaması nedeniyle bölgede yaklaşık bin 900 ticari gemi mahsur kalırken, Türk sahipli gemiler de bu durumdan olumsuz etkilendi.

15 TÜRK SAHİPLİ GEMİ HÜRMÜZ'DE BEKLİYORDU

Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı çevresinde 15 Türk sahipli gemi bulunuyordu.

Güvenlik endişeleri ve geçiş kısıtlamaları sebebiyle gemiler, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Bakan Uraloğlu'nun son açıklamasına göre, dün gece 'Ocean Thunder' isimli Türk sahipli gemi, Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek Körfez'den ayrıldı.

KÖRFEZ'DE BEKLEYEN 3 GEMİ BOĞAZ'DAN GÜVENLE AYRILDI

Böylece savaşın başından bu yana Boğaz'dan emniyetli şekilde çıkan Türk sahipli gemi sayısı 3'e ulaştı.

Hala bölgede 12 Türk sahipli gemi bulunduğunu belirten Uraloğlu, bunların 8'inin çıkış talebinde bulunduğunu ve gemilerde toplam 156 Türk denizcinin görev yaptığını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda, kalan gemilerin ve personelin emniyetli intikali için çalışmalar aralıksız sürüyor.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Uraloğlu, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz.



Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladı.

"TÜRK SAHİPLİ GEMİ SAYISI 12'YE DÜŞMÜŞTÜR"

Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrılmış oldu.



Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür.

"BEKLEYEN GEMİLERDE GÖREVLİ 156 PERSONELİMİZ BULUNUYOR"

Halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemimiz ve bu gemilerde görevli 156 personelimizin emniyetli şekilde intikali için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz.