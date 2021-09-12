Bayrampaşa'da annesini öldüren şahıs polise teslim oldu

Tartıştığı 80 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldüren Haluk Sevinç, cinayeti işledikten sonra karakola gidip "Annemi öldürdüm" dedi. Polis ekiplerine teslim olan Sevinç, gözaltına alındı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Haluk Sevinç, annesi Yüksel Sevinç ile tartışmaya başladı.

İkili arasında çıkan tartışmanın nedeni henüz belirlenemezken, tartışma sonrası Haluk Sevinç mutfağa giderek ekmek bıçağını aldı.

Annesini evin koridorunda yakalayan Sevinç, talihsiz kadını defalarca bıçakladı.

BIÇAKLANAN ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Annesini defalarca bıçaklayan Haluk Sevinç, evin kapısını açık bırakıp kaçtı.

Komşuların ihbarı sonrası olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yüksel Sevinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM"

Polis ekipleri olayla ilgili olarak Haluk Sevinç'i arama çalışması başlattı.

Bir süre sonra Sevinç polis merkezine giderek "Annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu. Sevinç gözaltına alındı.

"OĞLU BOĞAZINI KESMİŞ"

Öldürülen yaşlı kadının bir komşusu, "Oğlu gelip boğazını kesmiş. Annesini öldüren kişinin aklı dengesi yerinde olmadığı söyleniyor. Annesini eve gelerek öldürdü." dedi.

Ekiplerin çalışmaları sonrası Yüksel Sevinç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Haluk Sevinç'in daha önceden bir kişiyi bıçakladığı için cezaevine girdiği, yakın bir zamanda tahliye edildiği öğrenildi.