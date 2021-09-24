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Bayrampaşa'da camı açık çekiciden hırsızlık
Sürücüsünün camını açık bıraktığı çekicideki cep telefonunu çalan hırsız, kameralara yakalandı.
- DHA
- 24.09.2021 - 10:01
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kışla Caddesi'nde, çekici arızalanan bir aracı kaldırmak için yanına yanaştı.
ŞOFÖRÜN CEP TELEFONU ÇALINDI
Sürücünün çekiciden inip diğer araçla ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, açık olan camdan elini uzatarak şoför kabinindeki cep telefonunu çaldı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Çekiciye döndüğünde cep telefonunun olmadığını gören sürücü, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı gören şoför, görüntüleri de alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.
Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.