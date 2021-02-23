Konvoya katılan bir motosikletli, motorun önünü kaldırmak isterken gelin arabasına çarparak hafif yaralandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde düğün konvoyunda bulunan motosikletli, tek teker şov yapmak isterken kazaya sebep oldu.

Motosikletin önünü kaldıran sürücü, bir süre sonra kontrolü kaybederek gelin arabası ile park halindeki bir araca çarptı.

MOTOSİKLETLİ HAFİF YARALANDI

Gelin ve damat neye uğradığını şaşırırken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Esnafın yardımına koştuğu sürücü tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

"GÜRÜLTÜ SESİNE DIŞARI ÇIKTIK"

Olayı anlatan esnaf Murat Ertürk, “Bir gürültü sesiyle dışarı çıktık. Gelin aracının arkasından gelen motosiklet, park halindeki bir araç ve gelin arabasına çarptı. Can kaybı ve yaralı yok, maddi hasarlı bir kazaydı. Yani motosikletliye yardım ettik, kaldırdık. Konvoydan bir kişiydi.” dedi.

Öte yandan kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'da düğün konvoyunda kaza ViDEO